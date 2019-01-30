Навстречу выборам: Военная прокуратура принудительно прогонит всех украинцев через полиграф

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос инициирует проверку всех граждан Украины на специальном полиграфе.

Цель принудительной акции – выявить накануне президентских выборов всех сочувствующих и готовых к сотрудничнству с «оккупационными властями на Донбассе».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Матиос заявил в эфире канала 112 Украина.

Сообщается, что режиму порошенко перед выборами необходимо «отсеять» в первую очередь «неблагонадёжных» чиновников муниципалитетов и учителей, которые в подавляющем большинстве являются членами участковых избирательных комиссий или участвуют в агитации и организации выборов на местах.

Матиос утверждает, что в Одессе уже разработана специальная программа по типу полиграфа.

«Открою сегодня большую тайну для всего государства. Сейчас в Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы дает ответ – говорит искренне или не искренне. Для этого нужен компьютер и полчаса на одного человека», – объяснил главный военный прокурор.

Матиос добавил, что процедура коснётся всех без исключения, «потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины».

поголовная проверка украинцев на полиграфе

Видео канала 112 Украина

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