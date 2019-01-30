Учителей Донецкой области угрозами принуждают фальсифицировать выборы в пользу Порошенко

Коллективы школ в оккупированной киевским режимом части территории Донбасса под угрозой лишения аттестации и даже физических последствий принуждают голосовать самим и организовать процесс выборов таким образом, чтобы гарантированно победил кандидат Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», методическую беседу представителя штаба Порошенко с учителями опубликовала на своей странице в Фейсбук пользователь Елена Скидан.

«Руководство одной из школ в Донецкой области проводит разъяснительную беседу с коллективом по поводу предстоящих выборов: Мы обязаны поддержать действующего президента. 300 грн от одного благотворительно фонда или будет плохо . Советую Вам, например, и Вам подобным не лезть на рожон. Или голосуйте правильно, или с вами что-то может внезапно случиться», – частично процитировала Елена Скидан представленное видео, которое записал один из присутствующих на «семинаре».

Голосуй правильно и не лезь на рожон

Видео пользователя Анна Филь

Напомним, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос инициирует проверку всех граждан Украины на специальном полиграфе.

Цель принудительной акции – выявить накануне президентских выборов всех сочувствующих и готовых к сотрудничеству с «оккупационными властями на Донбассе».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.01.19

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