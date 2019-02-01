«Кого нам поддерживать?!» Украинское чиновничество доведено до исступления предвыборной неопределённостью в стране

Административный ресурс режима Петра Порошенко зашатался и демонстрирует все классические признаки неустойчивости.

Крайне слабые шансы действующего президента на переизбрание заставляют украинских чиновников лихорадочно следить за малейшими изменениями в рейтингах кандидатов и буквально охотиться за политтехнологами и социологами в надежде понять – на кого из кандидатов поставить и, в то же время, не прогадать с поспешной поддержкой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об истерике в чиновничьей среде на всех уровнях рассказал на пресс-конференции в Киеве украинский политолог Николай Спиридонов.

«Административный ресурс Порошенко, объективно говоря, уже начинает шататься. В романе Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» был разговор главврача с Петром Пустотой... Говорили о том, как изощрённые подлецы реагируют на изменения в окружающей действительности. Есть обычные подлецы, которые быстро реагируют на изменения, но есть особо изощрённые, они реагируют на изменения ещё до того, как они произошли, соответственно, перебегают заранее в то место, с которого, по их мнению, подует ветер. Так и у нас (действует) чиновничий аппарат, условное чиновничье болото», – объясняет политолог.

«Чиновники мэрии Киева, например, лично у меня спрашивали: «А как ты думаешь, чем закончатся выборы президента, в какую сторону переметнуться, кого нам поддерживать?» Такие же вопросы задают и многим коллегам. Чиновники, админресурс, они же не поддерживают Порошенко потому что любят бескорыстно, они его могут поддерживать как будущего президента. Если они по рейтингам видят, что повторное президентство Порошенко очень и очень под вопросом, тогда они начинают колебаться, начинают думать, на какую лошадку поставить», – приводит слова Спиридонова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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