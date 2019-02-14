Экс-глава украинской разведки: Мы падаем в пропасть – агенты Москвы наводнили Украину

Предстоящие выборы президента Украины являются моментом истины для существования «Незалежной». Российские агенты проникли во все структуры украинской власти и готовят страну к возвращению в московскую политическую орбиту сразу после выборов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-глава Службы вешней разведки Украины Виктор Гвоздь в эфире YouTube-канала «Guildhall».

«В начале 1990-х годов, когда распался СССР и появились новые государства, появилось соглашение о неведении разведки против друг друга. Но, дело в том, что Россия постоянно и активно вела свою деятельность. И про это знало и высшее государственное руководство. Я, как руководитель военной разведки, много раз докладывал про их активность», – поделился данными Гвоздь.

По его словам, лучшие спецы российской внешней разведки уже прочно осели на различных должностях в украинской власти и успешно работают тайными агентами влияния, готовя политический реванш в «Незалежной».

«В российской внешней разведке есть внешняя контрразведка, которая, исторически, активно работает на создание своей агентуры в спецслужбах других стран. Это задача номер один, там работают лучшие специалисты.

И, зная, насколько сложная у нас в стране внутренняя ситуация, понимая, насколько много тут их агентуры и вообще агентов влияния на разных должностях (ведь мы видим, что происходит) – я не исключаю, что они здесь проводят активную работу», – убеждён экс-руководитель разведовательной структуры СБУ.

«Очевидно, что Россия заинтересована, в первую очередь, в возвращении Украины в свои «линии», и она прикладывает для этого все усилия. Сегодня президентские выборы и эта ситуация, которая должна произойти за несколько месяцев – это момент истины для Украины, момент истины и проверки на зрелость нашего истеблишмента, нашей так называемой элиты, и понимание, что дальше так продолжаться не может, потому что впереди пропасть», – приводит слова Гвоздя «Политнавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.02.19

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