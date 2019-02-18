Украинский писатель: Данила Багров сгубил украинскую идентичность

Украина не в состоянии создать собственные культовые молодёжные фильмы, аналогичные российской легендарной кинокартине «Брат-2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире харьковского «ObjectivTv» заявил популярный среди украинских «самостийщиков» и националистов писатель и активист «Майдана» Сергей Жадан.

По мнению Жадана, пока «Незалежная» не обзаведётся культовым украинским кинопродуктом, говорить о серьёзных идеологоических изменениях в умах молодёжи не приходится.

«Украинские города станут действительно украинскими тогда, когда подростки начнут цитировать украинские фильмы, а не Голливуд или российское кино. Тогда можно будет говорить, что что-то изменилось на серьёзном уровне. Пока этого нет», – сетует Жадан.

«В моём понимании для формирования нового российского общества очень много отыграли фильмы 90-х и «нулевых» годов. Вот эта эстетика – «Брат», «Брат-2», «Бригада», когда молодой россиянин начал себя соотносить с сильным героем, который может влиять на действительность, который самодостаточный, может отвечать за свои действия и не зависеть от какого-то американского дяди.

Это был страшно важный психологический момент. Вспомните, наши ж подростки тоже себя видели в этой проекции, они воспринимали этого героя как своего», – приводит слова писателя «ПолитНавигатор».

По его мнению, вытеснением отовсюду русского языка делу не поможешь, если Россия останется привлекательной на уровне психологии.

«Тут дело не в языке, а в психологии, когда человек чувствует эту страну своей. А если это ещё и будет на украинском языке, так вообще прекрасно», – продолжает надеяться на чудо Жадан.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.02.19

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