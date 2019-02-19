Украинское посольство в США подключилось к гонениям на фильм «Т-34»

Киевский режим присоединился к кампании по запрету показа российского фильма «Т-34» в кинотеатрах США.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», посольство Украины в Вашингтоне обратилось через свою страницу в Фейсбуке с призывом к американским кинотеатрам снять картину с проката.

В посольстве «Незалежной» аргументируют свой призыв тем, что Россия якобы пропагандирует свою агрессивную политику используя «историческую память о героях Второй мировой войны».

Как известно, на Украине существует политический запрет на термин «Великая Отечественная война».

«Посольство Украини в США сегодня обратилось к ряду американских кинотеатров в связи с показом у них пропагандистской киноленты «Т-34». Посольство призвало кинотеатры отказаться от показа фильма, который популяризирует сегодняшнюю агрессию Российской Федерации в мире, жертвою которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны», – говорится на странице посольства Украины.

Вместе с тем, дипломатическое ведомство «Незалежной» в Вашингтоне поблагодарило антироссийски настроенных активистов украинской диаспоры за то, что им уже удалось добиться запрета показа в паре американских кинотеатров.

«Мы благодарим представителей украинской общественности в США, которым уже удалось остановить показ фильма «Т-34» в их городах, и просим всех других активистов присоединиться к общим усилиям и обратиться к местным кинотеатрам с призывом к запрету показа кинокартины», – говорится в заявлении.

На призыв Украины уже отреагировали в Совете Федерации РФ.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал мнение, что очередная антироссийская кампания Украины потерпит крах, как и все предыдущие.

«Украина объявила России войну и на кинополях – всеми силами пытается сорвать показ фильма «Т-34» в Сев. Америке. Гитлеровцы тоже пытались остановить Т-34 на фронтах Второй мировой – не остановили. И эти не остановят – ни фильм об одном из символов нашей победы, ни память о ней», – написал Пушков на своей странице в Твиттере.

Напомним, ранее популярный среди украинских «самостийщиков» и националистов писатель и активист «Майдана» Сергей Жадан посетовал, что Украина не в состоянии создать собственные культовые молодёжные фильмы, аналогичные российской легендарной кинокартине «Брат-2».

По мнению писателя, пока «Незалежная» не обзаведётся культовым украинским кинопродуктом, говорить о «подъёме сознательности среди молодёжи» не приходится.

Симферополь, Валентин Карамазов

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