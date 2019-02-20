российское информационное агентство 18+

Обзор мобильных приложений

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 20 февраля 2019, 09:27 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

Москва обвинила Киев во вмешательстве во внутренние дела США

Фото: кадр из кинофильма «Т-34», предоставлен посольством РФ в США

Посольство Украины в США открыто вмешивается в дела Вашингтона, требуя запретить показ в этой стране российской военной кинодрамы «Т-34». Такое заявление сделали в российском дипломатическом представительстве в Соединенных Штатах.

«Наследники Степана Бандеры, Романа Шухевича, Ярослава Стецько, Дмитрия Палиева, запятнавших себя прислужничеством рейху, еврейскими погромами, волынской резней, охраной концлагерей, преступлениями против украинского, русского и белорусского народов, пытаются диктовать свою волю Америке – одной из победительниц во Второй мировой войне», – говорится в сообщении пресс-службы посольства России, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Москва обвинила Киев во вмешательстве во внутренние дела США

Также в дипведомстве подчеркнули, что украинские дипломаты уже проводили подобные «позорные флешмобы» вроде #FreeSavchenko, когда киевские власти требовали освободить Надежду Савченко из российской тюрьмы, а теперь они умалчивают, что их «героиня» находится в заключении на Украине. В посольстве выразили надежду, что Вашингтон даст должную оценку «дерзкому» поведению украинских дипломатов.

«Бандеровскую чуму нужно остановить. Нельзя допускать, чтобы она распространилась за пределы Украины, особенно когда нам предстоит отпраздновать 75-летие нашей общей Победы над нацизмом. Ложись, Бандера! И никогда не вставай», – заключили в российском дипведомстве.

Как писал «Новый День», ранее на призыв Украины отреагировали в Совете Федерации РФ. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков высказал мнение, что очередная антироссийская кампания Украины потерпит крах, как и все предыдущие.

«Украина объявила России войну и на кинополях – всеми силами пытается сорвать показ фильма «Т-34» в Сев. Америке. Гитлеровцы тоже пытались остановить Т-34 на фронтах Второй мировой – не остановили. И эти не остановят – ни фильм об одном из символов нашей победы, ни память о ней», – написал Пушков на своей странице в Твиттере.

Напомним, ранее популярный среди украинских «самостийщиков» и националистов писатель и активист «Майдана» Сергей Жадан посетовал, что Украина не в состоянии создать собственные культовые молодёжные фильмы, аналогичные российской легендарной кинокартине «Брат-2».По мнению писателя, пока «Незалежная» не обзаведётся культовым украинским кинопродуктом, говорить о «подъёме сознательности среди молодёжи» не приходится.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.02.19

Глава австрийской OMV: Эпоха украинской монополии на транзит газа ушла в прошлое. / Старалась как могла: Украина нанесла России экономический ущерб на $775 миллионов. / Ушел из жизни знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Украинское посольство в США подключилось к гонениям на фильм «Т-34»

Метки / Украина

Эсминец США в Черном море опекают два корабля ВМС России

Киевский суд продлил арест экс-главе Минздрава Крыма по обвинению в госизмене

«Феномен» Зеленского: «Если у нас есть еще 20 лет на эксперименты и лишние 5 млн людей, которых можно свести в могилу…»

Борьба за кресло «главного олигарха Украины»: игра в «50 оттенков коричневого»

На Кубани будут судить киллеров с Украины

Киев не смог доказать в ООН наличие военных РФ в Донбассе

В СБУ пожаловались на Ющенко за Крым

Тимошенко озвучила планы по возвращению Крыма и Донбасса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Крым, Москва, Центр России, Юг России, В мире, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Украина, США, Украина,

Новости партнеров