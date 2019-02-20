Москва обвинила Киев во вмешательстве во внутренние дела США

Посольство Украины в США открыто вмешивается в дела Вашингтона, требуя запретить показ в этой стране российской военной кинодрамы «Т-34». Такое заявление сделали в российском дипломатическом представительстве в Соединенных Штатах.

«Наследники Степана Бандеры, Романа Шухевича, Ярослава Стецько, Дмитрия Палиева, запятнавших себя прислужничеством рейху, еврейскими погромами, волынской резней, охраной концлагерей, преступлениями против украинского, русского и белорусского народов, пытаются диктовать свою волю Америке – одной из победительниц во Второй мировой войне», – говорится в сообщении пресс-службы посольства России, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Также в дипведомстве подчеркнули, что украинские дипломаты уже проводили подобные «позорные флешмобы» вроде #FreeSavchenko, когда киевские власти требовали освободить Надежду Савченко из российской тюрьмы, а теперь они умалчивают, что их «героиня» находится в заключении на Украине. В посольстве выразили надежду, что Вашингтон даст должную оценку «дерзкому» поведению украинских дипломатов.

«Бандеровскую чуму нужно остановить. Нельзя допускать, чтобы она распространилась за пределы Украины, особенно когда нам предстоит отпраздновать 75-летие нашей общей Победы над нацизмом. Ложись, Бандера! И никогда не вставай», – заключили в российском дипведомстве.

Как писал «Новый День», ранее на призыв Украины отреагировали в Совете Федерации РФ. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков высказал мнение, что очередная антироссийская кампания Украины потерпит крах, как и все предыдущие.

«Украина объявила России войну и на кинополях – всеми силами пытается сорвать показ фильма «Т-34» в Сев. Америке. Гитлеровцы тоже пытались остановить Т-34 на фронтах Второй мировой – не остановили. И эти не остановят – ни фильм об одном из символов нашей победы, ни память о ней», – написал Пушков на своей странице в Твиттере.

Напомним, ранее популярный среди украинских «самостийщиков» и националистов писатель и активист «Майдана» Сергей Жадан посетовал, что Украина не в состоянии создать собственные культовые молодёжные фильмы, аналогичные российской легендарной кинокартине «Брат-2».По мнению писателя, пока «Незалежная» не обзаведётся культовым украинским кинопродуктом, говорить о «подъёме сознательности среди молодёжи» не приходится.

Москва, Иван Гридин

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