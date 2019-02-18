Климкин сообщил, что почти убедил Европу «остановить Россию»

Министр иностранных дел Украины в очередной раз заявил о настоятельной необходимости «остановить Россию». Однако на сей раз похвастал, что смог убедить в этом и некоторых европейских «друзей Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своими тревогами и радостями Павел Климкин поделился в соцсетях, сфотографировав Брюссель из иллюминатора самолёта.

«А после Мюнхена нас уже ждут в Брюсселе на встрече министров иностранных дел. Все в ЕС прекрасно понимают, что совершив открытую агрессию против наших кораблей в Азовском море и захватив украинских моряков, Россия вновь показала, что ни перед чем не остановится, если на кону стоят её экономические или политические интересы. Если сама не остановится, то её надо остановить», – призвал Климкин.

«Надеюсь, недавние визиты министров Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Дании и Чехии в Мариуполь дали моим европейским коллегам яркую картину того, насколько маниакально РФ пытается обескровить Приазовье», – убеждён украинский дипломат.

«Очень легко представить, что может произойти в Балтийском регионе, если Кремль вдруг решит защитить свой NordSteam2», – убеждает европейцев Климкин на примере безответственной украинской провокации в Керченском проливе.

«Поэтому ответ Европы должен быть жесткий: санкции, противодействие «Северному потоку – 2» и освобождение украинских военнопленных моряков. И в то же время «мягкий» – помощь украинскому Югу и Донбассу, которые страдают от российской агрессии», – сформулировал свои просьбы к ЕС глава МИД Украины.

Напомним, что делегация шестёрки европейских стран не смогла посетить Мариуполь из-за нелётной погоды и, соответственно, убедиться в словах Климкина о «яркой картине маниакальности РФ».

Кроме того, Германия убедила руководство Франции пойти на компромисс и снять возражения против реализации строительства «Северного потока – 2».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.02.19

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