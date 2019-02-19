Всё, чем могу: Туск пообещал Киеву не признавать российский Крым

Глава Европейского совета Дональд Туск пообещал за всю Европу, что ЕС никогда не признает народный референдум в Крыму, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом бывший польский премьер заявил выступая перед депутатами Верховной рады украины.

«Хочу повторить, что Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма, не откажется от санкций, пока россияне не выполнят свои обязательства», – отрезал Туск, не пояснив, сколько и каких обязательств перед ЕС уже накопилось и ещё появится у России.

Глава Евросоюза не забыл упомянуть и о керченском инциденте, отметив, что Европа не станет мириться с агрессивными российскими актами «насилия в Азовском море».

Напоследок Туск пообещал украинским депутатам неустанно применять всесторонние усилия по продвижению Украины в ЕС.

Напомним, санкции Евросоюза в связи с инцидентом в Керченском проливе планируется наложить на восемь россиян.

В декабре ЕС отказался применять по этому поводу расширенные меры против России, ограничившись жёстким заявлением.

Как сообщал «Новый День», накануне глава МИД Украины Климкин сообщил, что почти убедил Европу «остановить Россию».

«Ответ Европы должен быть жесткий: санкции, противодействие «Северному потоку – 2» и освобождение украинских военнопленных моряков. И в то же время «мягкий» – помощь украинскому Югу и Донбассу, которые страдают от российской агрессии», – сформулировал список просьб к ЕС глава МИД Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.02.19

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