Пятерым жителям Крыма грозит 6 лет тюрьмы за организацию подпольных казино

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении пяти местных жителей, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием интернета. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, подозреваемые устроили подпольные казино в Симферополе и территории Крыма. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Расследование начато по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Как сообщал «Новый День», в конце прошлого года Ленинский районный суд Севастополя вынес приговор 19 членам преступной группы, обвиняемым в незаконной организации и проведении азартных игр в Севастополе и на территории Крыма. Организаторы подпольных казино и их подельники приговорены к лишению свободы от 5,5 до 13 лет, с уплатой штрафа. Операторы игровых залов, охранник и технический работник отделались условным наказанием с уплатой штрафа.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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