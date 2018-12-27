19 организаторов подпольных казино в Крыму получили длительные сроки

Суд вынес приговор 19 членам преступной группы, обвиняемым в незаконной организации и проведении азартных игр в Севастополе и на территории Крыма. Организаторы подпольных казино получили длительные сроки заключения.

На скамье подсудимых оказались жители Севастополя и Республики Крым. Суд признал их виновными по двум статьям Уголовного кодекса – «Организация преступного сообщества или участие в нем» (ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ) и «Незаконные организация и проведение азартных игр» (п.п. «а,б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), сообщает севастопольская прокуратура.

Согласно материалам надзорного ведомства, фигуранты дела в сентябре 2014 года организовали на территории полуострова игровые компьютерные клубы с извлечением незаконного дохода. Подельники соблюдали конспирацию. Незаконные заведения работали в закрытом режиме, туда пускали только постоянных клиентов. Однако спустя год правоохранители в ходе совместной спецоперации с ФСБ накрыли все 16 подпольных игорных залов и задержали их организаторов.

Незаконный доход от работы подпольных игровых клубов составил более 70 млн. рублей.

Ленинский районный суд Севастополя приговорил организаторов и участников преступной группы к различным срокам лишения свободы от 5,5 до 13 лет, с уплатой штрафа. Операторы игровых залов, охранник и технический работник приговорены к условной мере наказания с уплатой штрафа.

Севастополь, служба информации РИА «Новый День»

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