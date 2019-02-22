Госдеп представил инновационный пропагандистский сайт с хронологией «захвата» Крыма Россией

Спецпредставитель Госдепа США анонсировал открытие сайта, где представлена в текстовых и графических документах вся хронология якобы «оккупации» Россией Крыма и Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Курт Волкер сообщил на своей странице в Твиттере.

Эксперты уже отметили, что все причины и результаты событий в Крыму и Донбассе представлены на сайте в полном соответствии с западной и украинской русофобской позицией. А все факты трактуются буквально «с точностью до наоборот».

«Наш новый сайт «Противодействие российской агрессии на Украине» – инновационная попытка использовать снимки со спутников, карты и статистику, чтобы детализировать последствия российской агрессии на Украине», – разглагольствует Волкер.

Аннотацию к открытию сайта представитель Госдепа нагрузил дежурными штампами о происходившей «революции достоинства» на Украине, которой якобы воспользовалась Россия, и «незаконно захватила и оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на востоке Украины».

По мнению наблюдателей, задумка американцев состоит в том, чтобы собрать на одном ресурсе все пропагандистские стереотипы и фейки об «агрессивной России».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.02.19

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