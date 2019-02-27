«Вежливые люди». В России отмечают День Сил специальных операций

Сегодня в России отмечается День Сил специальных операций (ССО). Военнослужащих этой армейской группировки в народе называют «вежливые люди».

День ССО был официально утвержден президентом в 2015 году. 27 февраля выбрали не случайно. Дело в том, что в 2014 году в этот день вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым. На тот момент полуостров был в составе Украины.

Военные также обеспечили проведение референдума, по итогам которого Крым присоединился к России. По словам крымчан, военнослужащие вели себя очень корректно с местными жителями, за что и получили прозвище «вежливые люди». Позже Россия официально признала, что в Крыму действовали бойцы ССО.

О создании российских ССО было официально объявлено в марте 2013 года. Личный состав подразделений этой армейской группировки формируется исключительно из военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Как сообщил в своем поздравлении глава Минобороны России Сергей Шойгу, в ССО служат профессионалы высокого уровня, которые, благодаря всесторонней подготовке, мастерскому владению современными вооружением и техникой, безупречно выполняют задания исключительной сложности в любой обстановке, эффективно противодействуют угрозам безопасности России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.02.19

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