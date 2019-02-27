«Мне не хотелось предавать огласке данный инцидент»: новые подробности конфликта министра строительства Крыма с ростовскими ДПСниками

Министр строительства Крыма Михаил Храмов и сопровождавший его в поездке начальник Службы капитального строительства республики Карлен Петросян представили свои свидетельства инцидента с рукоприкладством, произошедшем 24 февраля на Аксайском посту ДПС возле Ростова-на-Дону на трассе М-4.

По словам чиновников, речь идет о превышении полномочий сотрудников автоинспекции, что подтверждает, в том числе, решение суда об отмене постановления об административном правонарушении.

В подтверждение своих слов участники конфликта представили агентству РИА «Новый День» официальные документы, полученные от судьи Пролетарского райсуда города Ростова-на Дону, а также показания, данные Петросяном в суде.

По словам начальника Службы капстроительства Крыма Карлена Петросяна, 24 февраля в выходной день на Аксайском посту трассы М-4 у Ростова-на-Дону сотрудниками ДПС был задержан личный автомобиль «БМВ Х5» министра строительства РК Михаила Храмова, вместе с которым Петросян возвращался в Крым из Москвы.

Автомобиль был остановлен по той причине, что государственный номер был в снегу и плохо читался, утверждает чиновник.

Описание дальнейших событий отражены в официальных показаниях, которые имеются в распоряжении редакции «Новый День».

«Сотрудники ДПС в некорректной форме предложили Михаилу Храмову пройти личный досмотр и прямо на посту сдать анализ мочи на предмет алкогольного и наркотического опьянения, но получив отказ, начали проявлять агрессию и заставлять раздеться.

Министр, сославшись на нормы закона, отказался сдавать анализы на посту и предложил проехать в медицинское учреждение, на что получил отказ и требование предъявить автомобиль к осмотру. Сотрудник полиции, без привлечения понятых, открыл дверь автомобиля и приступил к осмотру.

Храмов попросил Петросяна вызвать наряд полиции на пост и сообщить о том, что сотрудники ДПС производят осмотр с нарушением законодательства без понятых и ведут себя агрессивно.

Завязалась потасовка, в ходе которой несколько сотрудников ДПС в помещении поста избили Храмова и Петросяна.

Когда на место происшествия прибыл вызванный Петросяном наряд полиции, министр с коллегой проследовали в районную больницу и сдали необходимые анализы, подтвердившие отсутствие алкоголя и наркотиков в организме. Кроме того, в медицинском учреждении Карлен Петросян засвидетельствовал побои, причиненные сотрудниками ДПС», – говорится в описании происшествия.

На состоявшемся немногим позже открытом заседании судья Пролетарского райсуда города Ростова-на Дону Попов А.Е. не нашёл в действиях Петросяна состава административного правонарушения.

Документы в суд в отношении министра строительства Крыма Михаила Храмова сотрудниками ДПС даже не предоставлялись.

Сам министр в комментарии агентству «Новый День» заявил, что надеется на объективное рассмотрение дела и сожалеет о том, что отдельные сотрудники ДПС своими действиями порой бросают тень на российские органы внутренних дел.

«Мне не хотелось предавать огласке данный инцидент по той причине, что несколько сотрудников ДПС, которые совершили в отношении меня и моего коллеги противоправные действия, дискредитируют все органы внутренних дел.

Когда мой автомобиль был задержан и сотрудники ДПС начали агрессивно требовать выполнить их незаконные действия мы с коллегой не показали наши удостоверения.

Когда ситуация достигла критического уровня и пришлось вызывать наряд полиции, мы сообщили, что являемся государственными служащими. Надеюсь, что разбирательство по данному делу будет объективным и вскоре прояснит степень вины и превышение должностных полномочий сотрудниками ДПС», – резюмировал Храмов.

Как сообщал «Новый День, по информации ростовских СМИ, автомобиль, в котором находился Храмов, был остановлен на посту Аксая сотрудниками полиции. Общение между министром и правоохранителями быстро переросло в конфликт. В результате Михаил Храмов был обвинён в якобы насилии в отношении представителя власти и задержан.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.02.19

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