СМИ: Министр строительства Крыма устроил драку с ростовскими инспекторами ГИБДД

Ставленник вице-премьера Крыма Евгения Кабанова министр строительства Крыма Михаил Храмов учинил конфликт с дракой на Аксайском посту ДПС возле Ростова-на-Дону на трассе М-4 с сотрудниками полиции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает сайт 161.RU.

Автомобиль, в котором находился Храмов, был остановлен на посту Аксая сотрудниками полиции. Общение между министром и правоохранителями быстро переросло в конфликт. В результате Михаил Храмов был обвинён в насилии в отношении представителя власти и задержан.

Собеседник издания 161.RU в органах правопорядка подтвердил факт конфликта между министром и полицейскими, заявив, что конфликт спровоцировал Храмов и, якобы, оскорбляя инспекторов, кидался на них с кулаками.

«В процессе непродолжительной борьбы министр строительства Крыма был избит, раздет и затем доставлен в ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону, а затем в Пролетарский районный суд для оформления задержания с последующим обвинением его по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», – ссылается издание на другой источник.

Сообщается также, что Храмов успел предупредить своих знакомых и близких о задержании.

Вместе с тем, суд освободил министра, не поддержав доводы сотрудников ГИБДД Ростовской области. А задержавшую Храмова смену инспекторов якобы оперативно отправили в удалённый Песчанокопский район.

По информации другого ресурса, 1rnd.ru, «министр по всей видимости успел проинформировать свое руководство, которое тут же позвонило в Москву. Суд снял с чиновника все подозрения».

По информации сайта «Панорама» из Ростова-на-дону, 25 февраля инспекторы ДПС остановили автомобиль BMW X6 без номеров для проверки документов.

После короткого разговора водителю иномарки предложили пройти тест на наркотики, «помочившись в баночку».

Водитель «мочиться» наотрез отказался.

«По имеющейся информации, водителем машины впоследствии оказался министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.

Словесная перепалка между сотрудниками ДПС и Храмовым перешла в небольшую потасовку, после которой министра доставили в суд. Мужчина мог стать фигурантом уголовного дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Хулиганство», однако он вовремя созвонился с вышестоящим руководством и получил снятие всех подозрений в свой адрес.

А вот сотрудники полиции Ростовской области теперь могут стать фигурантами уголовного дела за «превышение должностных полномочий». Командир батальона улетел в Москву улаживать неожиданный конфликт», – пишет издание «Панорама».

Симферополь, Иван Капустин

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