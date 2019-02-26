СМИ: Министр строительства Крыма устроил драку с ростовскими инспекторами ГИБДД

Ставленник вице-премьера Крыма Евгения Кабанова министр строительства Крыма Михаил Храмов учинил конфликт с дракой на Аксайском посту ДПС возле Ростова-на-Дону на трассе М-4 с сотрудниками полиции.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает сайт 161.RU.
Автомобиль, в котором находился Храмов, был остановлен на посту Аксая сотрудниками полиции. Общение между министром и правоохранителями быстро переросло в конфликт. В результате Михаил Храмов был обвинён в насилии в отношении представителя власти и задержан.
Собеседник издания 161.RU в органах правопорядка подтвердил факт конфликта между министром и полицейскими, заявив, что конфликт спровоцировал Храмов и, якобы, оскорбляя инспекторов, кидался на них с кулаками.
«В процессе непродолжительной борьбы министр строительства Крыма был избит, раздет и затем доставлен в ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону, а затем в Пролетарский районный суд для оформления задержания с последующим обвинением его по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», – ссылается издание на другой источник.
Сообщается также, что Храмов успел предупредить своих знакомых и близких о задержании.
Вместе с тем, суд освободил министра, не поддержав доводы сотрудников ГИБДД Ростовской области. А задержавшую Храмова смену инспекторов якобы оперативно отправили в удалённый Песчанокопский район.
По информации другого ресурса, 1rnd.ru, «министр по всей видимости успел проинформировать свое руководство, которое тут же позвонило в Москву. Суд снял с чиновника все подозрения».
По информации сайта «Панорама» из Ростова-на-дону, 25 февраля инспекторы ДПС остановили автомобиль BMW X6 без номеров для проверки документов.
После короткого разговора водителю иномарки предложили пройти тест на наркотики, «помочившись в баночку».
Водитель «мочиться» наотрез отказался.
«По имеющейся информации, водителем машины впоследствии оказался министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.
Словесная перепалка между сотрудниками ДПС и Храмовым перешла в небольшую потасовку, после которой министра доставили в суд. Мужчина мог стать фигурантом уголовного дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Хулиганство», однако он вовремя созвонился с вышестоящим руководством и получил снятие всех подозрений в свой адрес.
А вот сотрудники полиции Ростовской области теперь могут стать фигурантами уголовного дела за «превышение должностных полномочий». Командир батальона улетел в Москву улаживать неожиданный конфликт», – пишет издание «Панорама».
Симферополь, Иван Капустин
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