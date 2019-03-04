СБУ похитила на отдыхе в Молдове демобилизованную военнослужащую ДНР – вместе с детьми

На Украине заявили о переходе на сторону «Незалежной» бывшей военнослужащей ДНР Светланы Дрюк, которая якобы поведала СБУ все секреты организационной структуры вооружённых сил народной республики.
Похищенние вместе с женщиной её детей в СБУ объяснили тем, что тайно перевезли их на территорию Украины, дабы обезопасить от преследования после «добровольных признаний» военнослужащей.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информация о «переходе» Светланы Дрюк размещена на странице СБУ в Фейсбуке.
При этом, глава СБУ заявил о наличии «интеллекта» у сотрудников украинской спецслужбы.
«Эта операция была конкуренцией интеллекта и профессионализма между российскими и украинским спецслужбами, и результатом этого является еще одно доказательство российской вооруженной агрессии», – заявил Грицак.
После похищения Светланы Дрюк, с официальным заявлением выступил представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
«Противнику удалось похитить Дрюк Светлану, которая в начале года была уволена из рядов НМ ДНР по собственному желанию, в связи с ухудшением здоровья. Светлана в 2014-2018 годах принимала активное участие в боевых действиях по уничтожению противника, за что неоднократно поощрялась командованием части. За успешную проведенную операцию награждена медалью «За воинскую доблесть».
После увольнения из рядов НМ и реабилитации в госпитале, она выехала со своими детьми на территорию Республики Молдова проведать родственников.
На территории Молдовы была проведена специальная операция СБУ по задержанию и вывозу ее на территорию Украины.
На данный момент со Светланой активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты, используя при этом изуверские методы воздействия на неё через детей, а также родных и близких ей людей.
Светлана, прежде всего, мать, и в этих условиях следует ожидать любых заявлений, даже самых нелепых, которые ей навяжут», – ссылается «Русская Весна» на текст заявления пресс-службы УНМ ДНР.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 04.03.19
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