СБУ замышляет убийство похищенной «перебежцицы» из ДНР

Похищенную на отдыхе в Молдове вместе с детьми демобилизованную военнослужащую ДНР Светлану Дрюк готовят к ликвидации на Украине.

Ранее СБУ назвала её добровольной «перебежчицей». После выбитых шантажом и запугиванием «данных», от неё планируют избавиться как от «использованного трофея» и ненужного свидетеля.

О подготовке СБУ жестокой провокации стало известно разведке ДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о грозящей Светлане Дрюк смертельной опасности рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов и предупредил граждан ДНР об опасности контактов с украинскими агентами .

«В связи с активизацией украинских спецслужб, связанных с похищением, шантажом и давлением на граждан, хочу обратиться к жителям республики с предупреждением об исключении контактов и сотрудничества с сотрудниками СБУ. Все программы СБУ с обещаниями гуманного обращения, лучшей жизни и прекращении уголовного преследования, являются лишь рекламной пропагандистской ширмой, за которой скрываются противозаконные методы допросов, пытки и, в лучшем случае, длительные сроки заключения», – объяснил Безсонов и напомнил об инциденте с похищенной Светланой Дрюк.

«По имеющейся в распоряжении разведки ДНР информации, в отношении Светланы Дрюк готовится провокация с угрозой её жизни. В этой связи, обращаемся к международным правозащитным организациям с просьбой обратить внимание на данный факт и обеспечить безопасность ее жизни и скорейшее освобождение», – приводит «ПолитНавигатор» слова официального представителя Народной милиции ДНР.

Напомним, ранее на Украине заявили о переходе на сторону «Незалежной» бывшей военнослужащей ДНР Светланы Дрюк, которая якобы поведала СБУ все секреты организационной структуры вооружённых сил народной республики.

Однако в ДНР опровергли эту дезинформацию, завив, что Светлана Дрюк, отдыхавшая после демобилизации у родственников в Молдове, было похищена СБУ, переправлена в Киев и объявлена «перебежчицей».

Похищенние вместе с женщиной её детей в СБУ объяснили тем, что тайно перевезли их на территорию Украины, дабы обезопасить от преследования после «добровольных признаний» военнослужащей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.03.19

Классическая Украина сгинет, расколовшись на враждебные галицкую и русскую части. / Большинство населения Украины захотело прямых мирных переговоров с Донбассом и Россией. / России не придётся вторгаться на Украину, чтобы остановить наступление Киева в Донбассе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»