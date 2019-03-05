МЧС Крыма предупреждает об уголовной ответственности за поджоги сухой травы

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов заявил об опасности возникновения природных пожаров, причиной которых становятся так называемые травяные палы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», министерство заявило о категорической недопустимости выжигания травы в «сельскохозяйственных целях».

«Выжигание сухой растительности категорически запрещено в соответствии с нормативными требованиями. Никаких сельскохозяйственных палов быть не должно! Из-за одного нерадивого жителя могут пострадать десятки и сотни других, ведь огонь быстро распространяется и может дойти до жилых построек или лесных массивов», – предупредил Шахов.

«МЧС Республики Крым напоминает о том, что палы травы – ненужная и опасная традиция. Вопреки народным поверьям, они не улучшают плодородие почвы и не очищают место для будущих молодых побегов. Наоборот, из-за травяных пожаров значительно уменьшается количество органического вещества в почве, происходит ее эрозия. При выжигании растительности выделяется много углекислого газа, что способствует образованию парникового эффекта. А микрофлора и микрофауна выжженных участков не восстанавливаются несколько лет», – напоминают в МЧС.

Сообщается, что вчера в 15:25 на пульт крымских спасателей поступило сообщение о возгорании в с.Заречное Симферопольского района. К месту происшествия было направлено подразделение ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» пожарная часть 121 с. Доброе. Площадь пожара составила 700 кв.м.

«По прибытии пожарных стало известно, что на открытой территории горит сухая растительность. Существовала угроза распространения огня на большую площадь, – сообщил Сергей Шахов.

С начала года в Крыму уже зарегистрировано около 70 случаев поджога сухой растительности.

«С приходом весны на полуострове установилась сухая и теплая погода, а это значит, что увеличился риск возникновения возгораний на открытой территории. Только с начала года зарегистрировано 69 возгораний сухой растительности. Причиной подобных происшествий в большинстве случаев становится неосторожное обращение людей с огнем», – сообщают в МЧС.

«Некоторые хозяйствующие субъекты стремятся избавиться от подсохшей прошлогодней растительности, мешающей молодой поросли, – травы, кустарников, камышовых зарослей на пастбищах и пустырях, забывая при этом об элементарных правилах пожарной безопасности, а также о том, какой вред наносится окружающей среде. Недопустимо выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях. Виновные в нарушении этих правил несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность», – заявил начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев.

Симферополь, Иван Капустин

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