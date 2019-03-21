В Крыму действуют диверсионные группы поджигателей леса

В Крыму систематически выявляют массовые закладки с горючими материалами для поджога лесов. В прошлом году из-за действий преступников произошли два крупных пожара.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Сергей Компанейцев на пресс-конференции в Симферополе.

Сотрудники лесной охраны полуострова обнаружили в 2018 году подготовленные для поджога покрышки и другие горючие закладки для поджога лесов в разных местах.

«Я могу рассказать, как мы выявили закладки с шинами, политые бензином, готовые к поджогу (в Алуштинском лесничестве). Люди, которые там совершили поджог, а это был поджог, совершили в этот день еще два поджога по пути следования. Сделали это рано утром в день города Ялты», – сообщил Компанейцев.

Отметим, крупный пожар в Большой Ялте в ущелье Уч-Кош в 2018 году был вызван преднамеренными поджогами в трех разных местах. Площадь пожара тогда составила 26 гектаров. На его ликвидацию задействовали пожарную авиацию.

«Самый большой пожар был на территории Старокрымского лесничества – 41 гектар, возле старого Крыма. Там стоят видеокамеры, через семь минут на месте была лесная пожарная машина, что позволило среагировать, и только благодаря этому мы получили (площадь пожара) не 100, а 41 гектар. Злоумышленники понимали, куда с учетом ветра пойдет огонь. У нас есть видео, какая машина туда заезжала, и начался пожар. То есть там чистейшей воды намеренный поджог», – цитирует Компанейцева РИА Новости.

«Относительно целей этих поджогов, то я думаю, она политическая. Но оценку действиям этих людей будут давать правоохранительные органы», – заключил замминистра, отметив, что диверсанты-поджигатели «очень хорошо знали розу ветров и изучили местность».

Для выявления злоумышленников в каждом лесничестве установили дополнительные камеры видеонаблюдения. Однако из-за недостаточного покрытия заповедных мест интернетом, взять всю территорию лесов под наблюдение пока не получается.

По мнению Компанейцева, кроме видеокамер, необходимо подключить к выявлению поджигателей беспилотные аппараты и спутники.

Стоит отметить, что кроме злоумышленников, лесам и степям полуострова угрожают также недобросовестные туристы, бросающие непогашенные окурки, оставляющие в местах ночёвок недогоревшие костры и битое стекло, которое провоцирует возгорание сухой травы и веток от жаркого солнца.

Кроме того, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов заявил об опасности возникновения природных пожаров, причиной которых становятся так называемые травяные палы.

Министр заявил о категорической недопустимости выжигания травы в «сельскохозяйственных целях».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.03.19

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