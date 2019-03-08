Президенту США разрешили признать российский Крым в случае смертельной опасности для Америки

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил законопроект, запрещающий администрации американского президента признавать присоединение Крыма к России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», законопроект называется «О непризнании аннексии Крыма».

В тексте документа, опубликованного пресс-службой комитета, прописано, что США ни де-юре, ни де-факто не признают российский Крым, а также воздушное и морское пространство вокруг полуострова.

«Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией», – прямо прописано в законопроекте.

В связи с чем, президенту, Белому дому и любому американскому министерству и ведомству запрещены любые действия, которые могут каким-либо образом способствовать ослаблению данного запрета.

Вместе с тем, в текст документа, на всякий случай, внесено одно исключение.

Президент США может проигнорировать запрет конгресса в том случае, если это будет необходимо «жизненным интересам национальной безопасности» Америки.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.03.19

«Зовите санитаров»: Климкин назвал Крым «худшей версией России». / Меркель и Макрон отвергли просьбу США направить свои корабли в Керченский пролив. / СБУ замышляет убийство похищенной «перебежчицы» из ДНР. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»