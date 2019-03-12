Представитель Крыма при Путине поставил на место американских конгрессменов

Крым является субъектом Российской Федерации и не требует признания со стороны других государств, в том числе Соединенных Штатов. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

«Крым является неотъемлемой частью России и не является независимым государством. А хотят власти тех или иных стран общаться с одним из субъектов Российской Федерации или нет, это их личное дело», – цитирует Мурадова РИА «Новости».

Крымский вице-премьер подчеркнул, что Крым уже стал востребован среди иностранных политиков и представителей общественности, туристов и бизнесменов, журналистов и творческих деятелей. «Они хотят общаться с Крымом. Это видно на практике и по возрастающему объему контактов и взаимодействия с каждым годом», – заключил Мурадов.

Его слова стали ответом на законопроект, одобренный американскими конгрессменами. Документ вводит запрет на признание присоединения Крыма к России со стороны администрации президента США.

В законопроекте говорится о том, что Вашингтон ни де-юре, ни де-факто не признает российский Крым, а также воздушное и морское пространство вокруг полуострова. Вместе с тем, в текст документа, на всякий случай, внесено одно исключение. Президент США может проигнорировать запрет конгресса в том случае, если это будет необходимо «жизненным интересам национальной безопасности» Америки.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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