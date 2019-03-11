Украинские СМИ раздобыли фамилии 8 россиян, подвергнутых санкциям ЕС за «керченский инцидент»

СМИ «Незалежной» назвали «восемь фамилий россиян», против которых ЕС ввёл санкции за инцидент в Керченском проливе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», фамилии перечисляются со ссылкой на источник в агентстве Интерфакс-Украина – без имён, отчеств и без должностей.

«Согласно информации, которой располагает агентство, в «списке восьми» указаны следующие фамилии: Станкевич, Шеин, Басов, Саляев, Шипицын, Шатохин, Ромашкин, Щербаков. «Однако установить, кем конкретно являются эти люди, сложно», – сетуют в агентстве и предполагают, что все они являются «российскими военнослужащими и представителями ФСБ».

Сообщается также, что эти восемь человек будут добавлены к числу тех, кто уже находится под санкциями с марта 2014 года «за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Окончательное решение по восьми новым фамилиям якобы будет принято до конца текущей недели.

Санкциями предусмотрен запрета на въезд в евросоюз и замораживание банковских активов.

Таким образом, вместе с последним списком, под европейскими санкциями на сегодня находится около 160 человек и 40 российских компаний. Следующий срок продления на полгода антироссийских санкций наступает 15 марта.

Как сообщал «Новый День», по данным агентства Bloomberg от 16 февраля под санкции Евросоюза в связи с инцидентом под Керчью должны были попасть восемь россиян.

Имена граждан РФ, в отношении которых собираются вводить санкции, источник не сообщил.

Bloomberg уточнил, что в отношении юридических лиц новые ограничения не планируются.

Напомним, в ноябре 2018 года три украинских корабля незаконно пересекли российскую государственную границу в пределах, установленных еще до возвращения Крыма в состав РФ.

Суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям пограничников, которым, в свою очередь, пришлось задержать корабли.

Все 24 моряка, находившиеся на них, были арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы. Они пробудут под стражей до конца апреля.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.03.19

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