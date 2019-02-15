Под санкции Евросоюза в связи с инцидентом под Керчью попадут несколько россиян

Под санкции Евросоюза в связи с инцидентом под Керчью попадут восемь россиян. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в Европарламенте.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре 2018 года три украинских корабля незаконно пересекли российскую государственную границу в пределах, установленных еще до возвращения Крыма в состав РФ. Суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям пограничников, которым, в свою очередь, пришлось задержать корабли. Все 24 моряка, находившиеся на них, были арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы. Они пробудут под стражей до конца апреля.

13 февраля было объявлено о введении новых антироссийских санкций.

По информации Bloomberg, официально согласовать санкции собираются на встрече министров иностранных дел стран – членов ЕС ориентировочно 18 февраля.

Имена граждан РФ, в отношении которых собираются вводить санкции, источник не сообщил.

Bloomberg уточнил, что в отношении юридических лиц новые ограничения не планируются.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.02.19

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