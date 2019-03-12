В Крыму группа сельчан сорвала неплохой куш на нелегальном интернет-казино

В посёлке Октябрьское Красногвардейского района несколько жителей заработали преступным образом миллион рублей, организовав нелегальное игорное онлайн-заведение.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«По версии следствия, обвиняемые в период с сентября 2016 года по январь 2018 года организовали работу игорного заведения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. Путем проведения азартных игр они получили преступный доход в размере почти 1 млн рублей», – сообщили в крымской прокуратуре.

В отношении организаторов незаконного бизнеса прокуратурой Красногвардейского района утверждено обвинительное заключение.

Жителям посёлка грозит уголовное дело в совершении преступления по статье 171.2 УК РФ (пункт «а» часть 3) – незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет.

Материалы дела уже направлены для рассмотрения в суд.

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