В Крыму прошла масштабная облава на разветвлённую сеть подпольных казино

На востоке и западе Крымского полуострова сотрудниками региональных ФСБ и МВД раскрыта и пресечена незаконная деятельность сети подпольных игровых клубов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

«Одновременно в городах Севастополе и Керчи по местам проживания лидеров и членов преступной группы, а также в помещениях игровых клубов проведено 13 обысков. Изъято более 60 компьютеров, рабочая документация, серверы с видеозаписями с камер наблюдения.

Установлено, что двое граждан РФ, 1989 и 1984 года рождения, организовали и проводили на протяжении 2018-2019 годов азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Подпольные игровые залы функционировали в Керчи и Севастополе под видом компьютерных клубов.

Для организации финансового учета полученных денежных средств и общего контроля за деятельностью игорных залов членами преступной группы использовались программные возможности онлайн-казино, сервер которого расположен на территории Германии.

Задержано 14 человек. Решается вопрос об избрании им меры пресечения», – говорится в сообщении.

Следком Крыма возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-коммуникационных сетей, совершенные организованной группой по предварительному сговору).

Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Крыму и Севастополю

Как сообщал «Новый День», в посёлке Октябрьское Красногвардейского района несколько жителей заработали преступным образом миллион рублей, организовав нелегальное игорное онлайн-заведение.



Симферополь, Иван Капустин

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