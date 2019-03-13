Крымская паранойя: Госдеп в докладе «о состоянии прав человека в мире» спустил всех собак на Россию

Россия испытывает на жителях Крыма все известные вопиющие примеры нарушения прав человека в мире.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о состоянии прав человека в мире за 2018 год.

В докладе утверждается о незаконных арестах, похищениях и пытках жителей полуострова, применении «карательной психиатрии» к недовольным, жестокое обращение с заключёнными для получения признательных показаний и создание для них невыносимых условий в изоляторах, тюрьмах и колониях.

Вашингтон утверждает, что в Крыму процветает коррупция, полностью ограничивается свобода слова, а преследования СМИ сопровождаются жестоким обращением с журналистами.

Также, по мнению Госдепа, на полуострове блокируются неугодные сайты и грубо разгоняются собрания.

Отдельное место в докладе уделено жестоким притеснениям и дискриминации крымских татар.

Заявляется о регулярных пытках, похищениях людей и незаконных арестах.

«Российские власти поддерживают контроль над военными и силами безопасности, размещенными в Крыму. Российские службы безопасности продолжают консолидировать контроль над Крымом и ограничивать права человека», – сообщается в докладе.

«Исчезновения, пытки, в том числе психиатрические заключения в карательных целях, плохое отношение к заключенным в качестве наказания или для получения признательных показаний, тяжелые условия тюремного заключения и перевод заключенных в Россию, незаконные аресты и задержания, аресты по политическим мотивам, повсеместное вмешательство в личную жизнь, серьезные ограничения свободы слова и СМИ, в том числе закрытие СМИ и жестокость в отношении журналистов, ограничения интернета, в том числе блокировка сайтов, подавление собраний», – пишут авторы доклада о ситуации в Крыму.

Эксперты и наблюдатели не сомневаются, что содержание доклада полностью основано на предоставленных Госдепу пропагандистских антироссийских штампах как украинской стороной, так и либеральной частью российской оппозиции, находящейся в постоянном контакте с американскими представителями в России и на территории США.

Симферополь, Иван Капустин

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