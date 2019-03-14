Косачев объяснил, почему США уперто твердят о нарушении прав человека в Крыму

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал ежегодный доклад Госдепартамента США о состоянии прав человека в мире. В документе, опубликованном накануне, американское внешнеполитическое ведомство обвинило Россию в многочисленных нарушениях прав человека в Крыму. В докладе утверждается о незаконных арестах, похищениях и пытках жителей полуострова, применении «карательной психиатрии» к недовольным, жестоком обращении с заключенными, а также о растущей коррупции и ограничении свободы слова и преследовании журналистов.

Сенатор назвал доклад госдепа «очередным русофобским выпадом США», который уже «никого не удивляет». По его мнению, публикация документа призвана «сформировать у людей в мире впечатление, будто Америку кто-то уполномочил давать оценки и заботиться о правах человека на всей планете».

«На самом же деле это идеологическая платформа, служащая оправданием для разного рода санкций и иных мер против нелояльных государств, а также для восхваления союзников, – написал политик в своем Facebook. – Поскольку говорить в лоб о нелояльности как поводе для атак неудобно, то тема прав человека, разумеется, идеальна – проверить трудно, поверить легко».

Косачев отметил, что американцы – не частные гости в Крыму, что «особенно удобно» для властей США – можно писать про российский полуостров «что угодно». Сенатор в связи с этим указал, что «творческая фантазия Госдепа на тему Крыма будет, конечно же, «на ура» воспринята в Конгрессе, которому сейчас любое антироссийское «лыко в строку». По его словам, было бы очень глупо всерьез принимать «псевдодокументальные поделки от тех, кто не был в современном Крыму, от тех, кто молчал, когда крымчанам перекрывали воду и свет, а ранее им на протяжении «украинских» десятилетий ограничивали в праве учиться на родном языке».

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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