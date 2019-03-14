В Керчи из колонии сбежал особо опасный преступник

Из исправительной колонии №2 в Керчи сегодня сбежал совершивший тяжкое преступление осуждённый Короленко Денис Владимирович.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

29-летний мужчина объявлен в розыск.

«На вид 25-30 лет, рост 155-165 см, среднего телосложения, волосы темного цвета коротко стриженные, лоб высокий, брови дугообразные широкие, губы средние, глаза серые», – описали правоохранители приметы беглеца.

Кроме того, объявленный в розыск преступник имеет на плече левой руки татуировку в виде пятиконечной звезды, а на предплечье левой руки изображение головы женщины.

Правая рука беглеца украшена наколкой змеи в виде абстракции.

На груди преступника имеется шрам, а предплечье левой руки испещрено следами от порезов.

МВД Крыма обращается к жителям полуострова с просьбой, при обнаружении данного лица – срочно сообщить о его местонахождении по телефонам: (3652) 667-588, 668-818, 77-30-11, (36561) 7-82-00, 102.

Как преступнику удалось покинуть колонию и скрыться – не сообщается.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.03.19

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