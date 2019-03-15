В Керчи схвачен бежавший из колонии особо опасный преступник

Крымские оперативники задержали до истечения суток сбежавшего из местной колонии №2 осуждённого за совершение особо тяжкого преступления.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Крым и Севастополю.

«Осужденный, совершивший 14 марта побег из-под надзора с участка колонии-поселения, задержан вечером того же дня. В 20.33 в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками оперативного отдела УФСИН России по Республике Крым и Севастополю совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю был задержан осужденный Денис Короленко 1989 года рождения», – рассказали в УФСИН.

Напомним, бежавший из колонии Короленко Денис Владимирович был сразу же публично объявлен в розыск. СМИ опубликовали фотографии и указали особые приметы преступника. Кроме того, до населения были доведены телефоны, по которым можно было сообщить местонахождение беглеца.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.03.19

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