Жириновский выступил за пересечение улиц Врангеля и Фрунзе в Крыму

Названия улиц крымской столицы должны отражать историю полуострова. В том числе и периода Гражданской войны.

Имена, не имеющие отношение к Крыму, должны исчезнуть из названий проспектов и площадей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал сегодня в Симферополе Владимир Жириновский во время совместной торжественной прогулки делегации Госдумы и представителей крымских ветвей власти в честь воссоединения России и Крыма.

«Мы сейчас шли по улице Карла Маркса, Энгельса, Кирова. Может быть, они имели заслуги какие-то. Только какое отношение к Крыму? Здесь бились красноармейцы и белогвардейцы. Давайте назовем улицы Крыма... генерала Врангеля, он был патриот, и Юденич, и Деникин, и Фрунзе и многие другие», – цитирует инициативу Жириновского Крыминформ.

Отметим, что в Симферополе уже есть улица Фрунзе, нет улицы Энгельса, а генерал Николай Юденич действовал против Красной армии на Северо-Западе страны.

Между тем, Жириновский провёл историческую причинно-следственную связь между Гражданской войной в России начала века и сегодняшним гражданским конфликтом и военными действиям Киева против Донбасса, рассказав о пяти революциях, пяти изменениях конституции и пяти сменах денежных знаков после революции 1917 года.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре 2015 года идею установить памятник Примирения участникам враждующих сторон в Гражданской войне озвучил заместитель председателя Международного совета российских соотечественников князь Никита Лобанов-Ростовский. Поддержали проект патриарх Кирилл и президент России Владимир Путин. Установкой памятника и реализацией проекта занялось Российское военно-историческое общество (РВИО), председателем которого является министр культуры России Владимир Мединский.

Однако, например, в Севастополе не всем понравилась эта идея. Монумент назвали неуместным и несвоевременным из-за предлагаемой концепции.

Соответствующее мнение озвучил руководитель региональной общественной организации «Севастопольское общество охраны природы, прав человека и исторического наследия» Валентин Шестак. По его словам, памятник «навязывается городу сверху», при этом он «оброс странной историей перевоплощений».

«Памятник, предлагаемый его лоббистами, кардинально меняет свои элементы. Сначала были красноармеец и белый офицер, а сегодня в нем уже предлагают реализовать образы героев Русской весны. Так нельзя делать. Это просто несерьезно», – возмутился Шестак.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.03.19

В Крыму проведут перепись населения. / Наталья Поклонская пообещала присоединить Киев к России. / Немецкие общественники и журналисты едут в Крым. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»