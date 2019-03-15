Жириновскому не нравится этимология слова «Крым»

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает, находясь в Крыму, смущать местную публику неоднозначными заявлениями.

Ещё утром он предлагал назвать улицы Симферополя именами белогвардейских генералов, не переименовывая, при этом, улицы, названные в честь красных командармов.

А уже в обед обрушился на слово «Крым» за его «тюркские корни». Лидеру ЛДПР больше по душе топоним «Таврида».

Кроме того, Жириновский предложил упразднить все республики вместе с Республикой Крым и сделать их областями, так как Россия, по его мнению, должна быть унитарным государством.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил не где-нибудь, а в Государственном Совете РК, выступая на торжественном мероприятии в честь пятилетия воссоединения России и Крыма.

«Убрать слово федерация, а оно звучит у нас, убрать слово республики, в том числе, и Крым. Таврическая область. По-русски и область, а то придумали Республика Крым. Это на каком языке Крым? Вы знаете, что такое Крым? Это тюркское слово «изрезанный». Къырым, потому что полуостров весь изрезан. Вот название почему идет, турецкое название. Значит, турецкий флаг убрали, а название страны оставили. Таврида – вот это все», – рассудил Жириновский.

По мнению некоторых блогеров, заявления лидера ЛДПР не случайны, и призваны, «по чьей-то большой просьбе», уронить как можно ниже рейтинг партии в Крыму в преддверии осенних выборов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.03.19

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