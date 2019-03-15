СБУ перевыполняет планы по «сепаратистам» на прикормленных бомжах и похищенных с концами мирянах

Сотрудники СБУ шлют из Донбасса киевскому начальству пухлые папки с отчётами о разоблачённых в огромном количестве «пособниках террористов» и «сепаратистах», выдавая за них местных бомжей или простых, до смерти запуганных граждан.

Бомжей СБУшники подговаривают «сдаться» за малую мзду, а простых, ни в чём не повинных, селян и горожан произвольно выхватывают из очередей на гражданских КПП между республиками и территориями, подконтрольными Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на очередном брифинге исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко

Таким образом, сотрудники СБУ на местах традиционно выслуживаются перед руководством в центре.

Однако, по словам Филипоненко, перед грядущим профессиональным праздником и в преддверии президентских выборов украинские спецслужбисты перешли все гуманные и разумные грани в своём стремлении отчитаться о громких победах в искоренении «российского сепаратизма».

«С этой целью спецслужбы активизировали работу по распространению в средствах массовой информации сообщений и низкопробных видеороликов о задержании якобы пособников террористов. При подготовке отчетных материалов СБУ выставляет напоказ подставных лиц, не гнушаясь использовать людей без определенного места жительства, которые за умеренную плату готовы на камеру признаваться в чем угодно. Традиционно у всех задержанных скрыто лицо и говорят они один и тот же текст, заранее подготовленный оперативными сотрудниками», – поделился разведданными Михаил Филипоненко.

Кроме того, на блокпостах или КПВВ в разы участились случаи задержания украинскими спецслужбистами мирных жителей, которых под угрозой физической расправы заставляют признаваться в «антигосударственных преступлениях». После чего, они без вести пропадают.

«Только с начала текущего года сотрудники украинской госбезопасности, демонстрируя «бурную деятельность», арестовали порядка 20 человек. После подобных задержаний главные герои позорных видеороликов загадочным образом исчезают, дальнейшая судьба их неизвестна», – приводит «ПолитНавигатор» слова представителя милиции ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.03.19

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