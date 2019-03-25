Высокопоставленный сотрудник СБУ рассказал о массовых пытках и убийствах в тайных украинских тюрьмах

На подконтрольной Киеву территории Донбасса украинский режим развернул сеть тайных тюрем, где без суда и следствия, в нечеловеческих условиях, с использованием изощрённых пыток выбивают из простых граждан признания в «сепаратизме и терроризме».

Также в этих тюрьмах систематически совершаются убийства задержанных.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Москве на пресс-конференции рассказал бывший высокопоставленный сотрудник СБУ Василий Прозоров, который с 2014 года добровольно передавал в Москву сведения о проведении киевским режимом так называемой АТО в Донбассе.

Одна из таких тюрем, по свидетельству Прозорова, располагается на мариупольском аэродроме и называется «библиотекой».

Схваченных под надуманными предлогами граждан помещают группами в бывшие холодильные камеры, где они пребывают в страшной тесноте, в практически безвоздушном узком железном пространстве в перерывах между зверскими допросами, которые проходят в бойлерной и кладовках.

Через «билиотеку» только за два месяца, когда Прозоров находился по ротации в АТО, прошло более 300 человек, из которых гарантированно умерло два человека, но по утверждению экс-сотрудника, погибших значительно больше.

«Там кровь впиталась в бетон, стены исцарапаны ногтями задержанных», – рассказал Прозоров.

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров начал работать на Россию зразу после «Майдана», так как не принял государственный переворот в Киеве и захват власти на Украине «кучкой бандитов» с националистической идеологией.

По его словам, он проработал в СБУ с 1999 по 2018 год, а в последние годы находился на службе в центральном аппарате.

«С апреля 2014 года я абсолютно добровольно, по идеологическим мотивам, оказывал содействие спецслужбам РФ в получении информации о деятельности украинских силовиков», – заявил Прозоров, уточнив, что направлением его деятельности являлась так называемая Антитеррористическая операция в Донбассе.

Напомним, недавно исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко заявил, что сотрудники СБУ шлют из Донбасса киевскому начальству пухлые папки с отчётами о разоблачённых в огромном количестве «пособниках террористов» и «сепаратистах», выдавая за них местных бомжей или простых, до смерти запуганных граждан.

Бомжей СБУшники подговаривают «сдаться» за малую мзду, а простых, ни в чём не повинных, селян и горожан произвольно выхватывают из очередей на гражданских КПП между республиками и территориями, подконтрольными Киеву.

На блокпостах или КПВВ в разы участились случаи задержания украинскими спецслужбистами мирных жителей, которых под угрозой физической расправы заставляют признаваться в «антигосударственных преступлениях». После чего, они без вести пропадают.

«Только с начала текущего года сотрудники украинской госбезопасности, демонстрируя «бурную деятельность», арестовали порядка 20 человек. После подобных задержаний главные герои позорных видеороликов загадочным образом исчезают, дальнейшая судьба их неизвестна», – рассказал представитель милиции ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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