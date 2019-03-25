«Кикимора, иуда, алкоголик!»: СБУ признала своим сотрудником выступившего в Москве Прозорова

В СБУ заявили, что выступивший сегодня в Москве с сенсационными заявлениями высокопоставленный экс-сотрудник украинской спецслужбы Василий Прозоров являлся якобы обыкновенным консультантом и алкоголиком, который был уволен за распитие спиртных напитков на своём рабочем месте.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Фейсбуке.

«Российская пропаганда традиционно ничем не брезгует. Поэтому неудивительно, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков про «тайные тюрьмы» и тому подобное.

Показательно, что Василий Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ СБУ за служебное несоответствие – систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера.

Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и воинской присягой, найдя в ФСБ РФ «достойных» покупателей», – обиделись в СБУ и назвали Прозорова «кикиморой», которая «должна помнить об участи Иуды».

«Дело лишь за временем», – грозно резюмировала пресс-служба СБУ.

Напомним, экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров начал работать на Россию сразу после «Майдана», так как не принял государственный переворот в Киеве и захват власти на Украине «кучкой бандитов» с националистической идеологией.

По его словам, он проработал в СБУ с 1999 по 2018 год, а в последние годы находился на службе в центральном аппарате.

Сегодня в москве Василий Прозоров сделал ряд сенсационных заявлений о прямой причастности СБУ и режима Порошенко к преступлениям против человечности.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.03.19

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