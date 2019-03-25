«Порошенко знал о грядущей гибели Boeing»: сотрудник СБУ обвинил Киев в крушении малайзийского лайнера в Донбассе

Бывший сотрудник центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве заявил о причастности украинской стороны к гибели малайзийского самолета Boeing-777 в небе над Донбассом.

Василий Прозоров с 1999 до 2018 года являлся сотрудником СБУ. На пресс-конференции он представил документы, доказывающие факт его работы в ведомстве. С апреля 2014 года он добровольно сотрудничал со спецслужбами РФ, передавая Москве важные сведения о ходе так называемой АТО в Донбассе.

«Мое личное убеждение, и оно подкрепляется информацией, к катастрофе Boeing причастна украинская сторона», – приводит слова Прозорова РИА «Новости». По его словам, эту версию подтверждает «феноменально быстрая реакция украинского руководства» на трагедию: «Однозначно сложилось мнение, что президент Порошенко, его пресс-служба, знали заранее». Кроме того, отметил Прозоров, на эту версию указывает тот факт, что Киев не закрыл воздушное пространство над районом, где уже несколько месяцев шла настоящая война.

«На все попытки осторожно разузнать обстоятельства, например, в разговоре с офицером генштаба или главного управления разведки министерства обороны, практически всегда был ответ: «Не лезь в это тему, если не хочешь неприятностей», – добавил Прозоров.

Экс-сотрудник СБУ также выразил мнение, что к сокрытию следов этого преступления причастны два человека: «Это два человека: нынешний замглавы администрации Порошенко, бывший начальник департамента контрразведки Валерий Кондратюк и нынешний начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба».

Напомним, катастрофа Boeing-777-200 «Малайзийских авиалиний» произошла в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 пассажиров и членов экипажа. В расследовании инцидента приняли участие следователи из Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально признали Россию «ответственной за катастрофу».

Известно, что лайнер разбился из-за попадания ракеты «Бук». В сентябре прошлого года Минобороны РФ представило данные, согласно которым самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», находившегося на вооружении Украины. В то же время, в министерстве назвали фальсификацией видеоролик о перемещении «Бука» из России на территорию Украины, который был использован в качестве доказательства якобы причастности российского комплекса к крушению самолета. Кроме того, в Минобороны представили перехваченную аудиозапись, которая так же подтверждает причастность Украины к катастрофе. На записи зафиксировано как полковник ВСУ Руслан Гринчак демонстрирует осведомленность о произошедшем в 2014 году, упомянув о том, что инцидент может повториться.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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