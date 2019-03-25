Сотрудник СБУ: Киевский режим заранее обрек жителей Донбасса на гибель

Киевский режим изначально предполагал большое число жертв среди населения Донбасса в ходе так называемой АТО – потом их украинская сторона хотела объявить пособниками террористов. Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал бывший высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, который с 2014 года добровольно передавал в Москву информацию о проведении Украиной так называемой АТО в Донбассе.

Он сообщил, что фактически руководил АТО в Донбассе. По его словам, украинские власти с самого начала не планировали решать конфликт на юго-востоке страны мирным путем. «С самых первых минут, мгновений к АТО привлекаются вооруженные силы Украины... В отношении ЛНР и ДНР – предполагалось вывести их вне закона, что предполагало их судебное преследование или ликвидацию. Самое интересное, что данные предложения Службы безопасности Украины были разработаны 29 апреля 2014 года, то есть еще до начала, можно сказать, активных действий, – цитирует Прозорова РИА «Новости». – Вы понимаете, что даже уже в апреле 2014 года никто из киевских властей не планировал мирное решение этого конфликта».

Прозоров также отметил, что были предложения «обосновать необходимость проведения жестких спецопераций с привлечением подразделений вооруженных сил». «Причем в этих спецоперациях заранее предполагалось наличие большого количества жертв среди мирного населения, которое, в свою очередь, уже сразу объявлялось пособниками террористов», – рассказал он.

Касаясь трагедии в Одессе, экс-сотрудник СБУ высказал мнение, что сотрудники Службы безопасности Украины как минимум были осведомлены о готовящихся в 2014 году в Одессе массовых беспорядках и могли быть причастны к ним.

«Известно, что движущей силой преступления в Одессе являлись «ультрасы» и националистически настроенные организации, любая спецслужба мира имеет массу осведомителей в таких организациях», – заявил Прозоров. По его словам, «если СБУ допустила массовую гибель в Одессе, сотрудники как минимум знали о том, что будет, а как максимум сами организовали (беспорядки – прим. ред.) или не пресекли».

В Одессе 2 мая 2014 года в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек, более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии находились в Доме профсоюзов. Как было установлено, беспорядки носили организованный характер и были спланированы умышленно.

В ходе брифинга Прозоров также заявил, что нынешний депутат Верховной рады Владимир Парасюк участвовал в расстрелах на Майдане в центре Киева в феврале 2014 года. «Я с ним был знаком, он Парасюк был командиром роты «Днепра», а я был старшим опергруппы СБУ. Мы пересекались на мероприятиях и, конечно, он рассказывал о Майдане, – сказал Прозоров (цитата по рассказывал, что был причастен к поставкам оружия и что на его руках кровь многих убитых». «Но – это его слова», – указал Прозоров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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