Следком РФ возбудил уголовное дело против сотрудников СБУ за пытки и убийства в аэропорту Мариуполя

Следственный комитет России возбудил уголовное дело и проводит оперативно-розыскные мероприятия в отношении военнослужащих и силовиков Украины, причастных к пыткам и убийствам гражданского населения в аэропорту Мариуполя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сообщение опубликовано на сайте СК РФ.

«Главным следственным управлением СК России продолжается сбор доказательств по уголовным делам о преступлениях, совершенных украинскими военнослужащими в отношении мирного населения в ходе вооруженного конфликта немеждународного характера на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, который длится, начиная с апреля 2014 года.

По материалам следствия, а также сообщениям, опубликованным в средствах массовой информации, возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Так, в период времени с апреля 2014 года по настоящее время, участники преступного сообщества из числа сотрудников СБУ разместили в аэропорту Мариуполя незаконно задержанных лиц, в том числе из числа местных жителей, при отсутствии законных оснований. При этом люди содержались в нечеловеческих условиях – сотрудники СБУ заперли их в неработающих холодильных камерах. Не менее 300 человек подверглись пыткам и истязаниям. Известно о двоих убитых.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, а также должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к их совершению», – говорится в сообщении.

Напомним, о тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя рассказал ранее на пресс-конференции в Москве бывший высокопоставленный сотрудник СБУ Василий Прозоров, который с 2014 года добровольно передавал в Москву сведения о проведении киевским режимом так называемой АТО в Донбассе.

Схваченных под надуманными предлогами граждан помещают группами в бывшие холодильные камеры, где они пребывают в страшной тесноте, в практически безвоздушном узком железном пространстве в перерывах между зверскими допросами, которые проходят в бойлерной и кладовках.

Через «билиотеку» только за два месяца, когда Прозоров находился по ротации в АТО, прошло более 300 человек, из которых гарантированно умерло два человека, но по утверждению экс-сотрудника, погибших значительно больше.

«Там кровь впиталась в бетон, стены исцарапаны ногтями задержанных», – рассказал Прозоров.

Симферополь, Валентин Карамазов

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