Власти Крыма сообщили об ограничениях пешеходного и автомобильного движения и правилах поведения на массовых мероприятиях в Симферополе 18 марта

В Симферополе 18 марта все места проведения массовых мероприятий будут огорожены, а проход граждан – осуществляться только через контрольно-пропускные пункты.

Кроме того, введён ряд ограничений на передвижение пешеходов и автотранспорта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Управление информационной политики Мининформа Республики Крым.

18 марта 2019 года, в связи с проведением масштабного публичного мероприятия, посвященного 5-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, в центре Симферополя будет ограничено пешеходное и дорожное движение.

В частности, с 17:00 до 23:00, во время проведения на пл. В.И. Ленина вечерней праздничной программы с участием творческих коллективов Крыма и приглашенных звезд российской эстрады, перекрытие будет осуществляться на следующих улицах:

Пер. Колхозный на примыкании к проспекту Кирова;

проезд между домами №14 и №16 по проспекту Кирова при примыкании к проспекту Кирова;

ул. Некрасова при примыкании к ул. Севастопольская;

ул. С. Ценского при примыкании к ул. Севастопольская;

ул. С. Разина при примыкании к ул. Севастопольская;

проезд между домами №32 и №30/7 по ул. Севастопольская при примыкании к ул. Севастопольская;

ул. Чехова с двух сторон пересечения с ул. Турецкая;

проезд дома №8 ул. Чехова при примыкании к ул. Чехова;

ул. Чехова перед пересечением с ул. Караимская (перед проездом к строению №9/10 по ул. Караимская – здание банка); проезд дома №4 по ул. Самокиша при примыкании к ул. Самокиша;

ул. Самокиша перед пересечением с проспектом Кирова;

ул. Гоголя перед пересечением с проспектом Кирова;

ул. Чехова на примыкании к ул. Севастопольская;

ул. Крылова на примыкании к ул. Севастопольская;

проезд дома №3 на примыкании ул. Севастопольская;

проезд дома №4 по ул. Самокиша при примыкании к ул. Самокиша.

В связи с перекрытием, сотрудники Госавтоинспекции Симферополя рекомендуют горожанам, желающим принять участие в публичном мероприятии, отказаться от пользования личным автомобилем и пересесть на общественный транспорт. А в случае острой необходимости – заранее продумать пути объезда и места для парковки своих транспортных средств.

Кроме того, в целях безопасности вечером 18 марта, с 15:00 до 23:00, места проведения массовых мероприятий будут огорожены, а проход граждан – осуществляться только через контрольно-пропускные пункты, оборудованные металлодетекторами. В частности, в центральной части Симферополя пункты будут расположены в следующих местах:

– со стороны проспекта Кирова, поворот на улицу Горького к цирку им. Тезикова;

– со стороны проспекта Кирова – перекресток с улицей Гоголя;

– со стороны улицы Севастопольской – перекресток с улицей Чехова.

Управление информационной политики Мининформа РК напоминает, что во время проведения массовых мероприятий запрещается:

– иметь при себе оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, их имитаторы и муляжи, а также специально приспособленные предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью граждан;

– проносить алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, а также любые иные напитки, за исключением прохладительных напитков в прозрачной, пластиковой таре емкостью не более 0,5 л.;

– проносить крупногабаритные вещи;

– препятствовать работе сотрудников полиции.

Кроме того, в места проведения массовых мероприятий не будут допускаться лица, находящиеся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Симферополь, Иван Капустин

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