18 марта вводится изменённая схема движения общественного транспорта в Симферополе

В связи с ограничением дорожного движения в центре крымской столицы 18 марта 2019 года во время проведения публичных мероприятий, посвященных 5-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, в Симферополе вводится схема движения муниципальных маршрутов регулируемых перевозок во время перекрытия центра города.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Управление информационной политики Мининформа Республики Крым.

Так, с 15:00 до 23:00 по улицам Караимской и Пролетарской в объезд центра крымской столицы пойдут следующие маршруты: №1А-Б, №2, №3, №6, №7, №10, №12-А-Б, №15, №25, №30, №41, №50, №55, №62, №63, №69, №70, №85, №92.

По улицам Маяковского, Желябова и Павленко пойдут маршруты:№52, №59, №90, №94, №98.

Все остальные маршруты будут ходить по установленной схеме согласно реестра муниципальных маршрутов муниципального образования городской округ Симферополь.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.03.19

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