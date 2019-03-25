В Крым едут депутаты Бундестага и немецкие бизнесмены

В Крым на Ялтинский международный экономический форум прилетит немецкая делегация, в состав которой войдут депутаты парламента Германии и представители бизнеса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил председатель комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Согласован визит немецкой делегации в Крым. В ее состав в том числе войдут представители крупной фракции Бундестага от партии «Альтернатива для Германии». Свое участие уже официально подтвердил депутат комитета Бундестага по иностранным делам Вальдемар Гердт», – цитирует Гемпеля РИА Новости.

«Партия «Альтернатива для Германии» – это одна из самых перспективных партий, которая настроена на диалог с Россией и, в частности, по вопросам Крыма. Мы будем развивать с ними двухсторонние отношения, исходя из интересов наших двух государств», – подчеркнул председатель комитета.

Экономический форум в Ялте пройдёт с 17 по 20 апреля.

Кроме Ялты, немецкая делегация посетит и другие районы полуострова. В рамках визита также запланировано обустройство лапидария возле католического храма в селе Кольчугино Симферопольского района.

«По окончании форума эти люди останутся в Крыму на два дня. После форума еще несколько гостей из Германии должны приехать», – добавил Гемпель.

Напомним, сегодня члены немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии»(АдГ) заявили, что поднимут в Бундестаге вопрос о пересмотре запрета захода судов ФРГ в крымские порты.

По словам депутата регионального парламента Берлина Гуннара Линдеманна, тему планируется обсудить после майских выборов.

«Ограничение на заход европейских, в том числе немецких судов в Крым я считаю неприемлемым», – подчеркнул политик.

Симферополь, Иван Капустин

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