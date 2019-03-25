Немецкие корабли могут вернуться в Крым

В бундестаге поднимут вопрос о пересмотре запрета захода судов ФРГ в крымские порты. На этом настаивают члены немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

По словам депутата регионального парламента Берлина Гуннара Линдеманна, тему планируется обсудить после майских выборов, пишут «Известия». «Ограничение на заход европейских, в том числе немецких судов в Крым я считаю неприемлемым», – подчеркнул политик.

Он пояснил, что от введения запрета понесли убытки морские перевозчики, работающие в туристическом направлении. Дело в том, что ограничение сделало невозможным заход в Крым круизных судов, тогда как Ялта и Севастополь пользовались популярностью у туристов из Германии.

Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал идею немецких депутатов и отметил, что на полуострове будут рады судам из Германии. Он добавил, что крымские порты успешно налаживают связи с другими странами.

Напомним, в 2014 году после присоединения Крыма к России Евросоюз на законодательном уровне запретил посещение полуострова своим судам. На этом решении настаивал Киев.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

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