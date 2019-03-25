Киевский режим внёс погибших «Гиви» и Захарченко в списки украинских избирателей

В реестре избирателей на предстоящих выборах украинского президента оказались погибшие герои Донбасса – бывший глава ДНР Александр Захарченко и знаменитый комбат Михаил Толстых (позывной «Гиви»).

При этом «учтивый» украинский госреестр официально предлагает погибшим от рук украинских диверсантов проголосовать на подконтрольной Украине территории, так как Донецк находится «во временной оккупации».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», откровенное кощунство и циничный пример фальсификации списков избирателей обнаружил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

«О каких честных выборах на Украине можно говорить, когда повсеместно, по всей стране уже массово идут фальсификации. К примеру, люди которые погибли или умерли на территории ДНР и ЛНР, числятся в списках избирателей. А украинская власть, с отмороженным лицом делает вид что ничего о них не знает.

Так, в списках избирателей числятся погибшие Гиви и Захарченко. Один вопрос – по версии украинской власти, за кого они проголосуют? Таким образом, в реестре избирателей записаны до 200 тысяч «мертвых душ» из Донбасса. Вот вам и «честные» выборы на Украине…», – возмущён Журавко.

На скриншотах, которые сделал Журавко с официального сайта госреестра, указаны прописки Захарченко и Толстых, избирательные участки, к которым прикреплены их адреса в Донецке, а также предложено «воспользоваться процедурой временного изменения места голосования», ввиду «временной оккупации» города.

Симферополь, Валентин Карамазов

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