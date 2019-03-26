Майор ФСБ Крыма признал себя наркодилером

Арестованный за незаконный оборот наркотиков сотрудник крымского управления ФСБ майор Юрий Дрындин частично признал свою вину и дал показания на вероятных сообщников.

Как сообщал «Новый День», офицер спецслужбы был задержан в Волгоградской области в конце августа прошлого года. По версии следствия, он приобрел на территории Волгоградской области около 3 килограммов марихуаны. Отправившись домой, в Симферополь, он спрятал наркотики в покрышку запасного колеса своего Audi A8. Машину сотрудника ФСБ остановили на Калачевском посту ДПС. При осмотре автомобиля были обнаружены 8 свертков с марихуаной общим весом 8 кг. Дрындину предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, совершенный организованной группой (ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические вещества, организованной группой (ч. 2 ст. 231 УК РФ). По решению Волгоградского гарнизонного суда офицер находится под арестом. Изначально арестованный заявлял, что наркотики ему подкинули. Однако позднее он признал свою вину частично, отвергнув причастность к выращиванию марихуаны, сообщает «Коммерсантъ».

Стоит отметить, что адвокаты офицера просили изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей, но суд отказался переводить его под домашний арест, сославшись на то, что чекист обвиняется в совершении тяжких преступлений.

Примечательно, что до возвращения Крыма в состав России Дрындин служил в СБУ в звании капитана. После перевода в УФСБ Крыма украинская спецслужба объявила его в розыск, обвинив в дезертирстве.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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