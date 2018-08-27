Сотрудника ФСБ задержали с крупной партией наркотиков

В Волгоградской области задержан сотрудник управления ФСБ по Республике Крым: в машине мужчины обнаружили крупную партию наркотиков растительного происхождения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчанин, по версии следствия, приобрел на территории Волгоградской области около 3 килограммов марихуаны. Отправившись домой, в Симферополь, он спрятал наркотики в покрышку запасного колеса. Машину сотрудника ФСБ остановили на Калачевском посту ДПС. При осмотре автомобиля были обнаружены 8 свертков с марихуаной.

Майор ФСБ заявил, что наркотики ему подкинули.

Сегодня Волгоградский гарнизонный суд отправил офицера под арест на 2 месяца.

Волгоград, Артем Рокотов

Волгоград. Другие новости 27.08.18

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