Порошенко готов встретиться с Путиным лицом к лицу, но не с глазу на глаз

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что готов к двусторонним переговорам с президентом России, но при этом опасается оставаться с Путиным один на один.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Порошенко заявил в интервью ведущим украинским телеканалам.
«Могут ли быть двусторонние переговоры? Ну конечно, мы – суверенное, независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших мировых партнеров по проукраинской коалиции. Очевидно, что слабее», – растолковал свой подход к возможным переговорам Порошенко.
Тема, которую он хотел бы обсудить с Путиным, – это освобождение задержанных в Керченском проливе и арестованных украинских моряков, а также возврат двух катеров и буксира.
Однако, плодчеркнул украинский президент, на двусторонних переговорах с президентом РФ ему потребуется поддержка представителей Запада.
«Но комплексная позиция должна решаться, когда за нами стоит большая сила», – заключил Порошенко.
Напомним, президент России Путин заявил в Крыму, что общаться с украинским президентом бессмысленно, так как с ним «каши не сваришь», поскольку Порошенко не способен к содержательному диалогу.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 27.03.19
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