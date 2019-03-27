Порошенко готов встретиться с Путиным лицом к лицу, но не с глазу на глаз

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что готов к двусторонним переговорам с президентом России, но при этом опасается оставаться с Путиным один на один.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Порошенко заявил в интервью ведущим украинским телеканалам.

«Могут ли быть двусторонние переговоры? Ну конечно, мы – суверенное, независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших мировых партнеров по проукраинской коалиции. Очевидно, что слабее», – растолковал свой подход к возможным переговорам Порошенко.

Тема, которую он хотел бы обсудить с Путиным, – это освобождение задержанных в Керченском проливе и арестованных украинских моряков, а также возврат двух катеров и буксира.

Однако, плодчеркнул украинский президент, на двусторонних переговорах с президентом РФ ему потребуется поддержка представителей Запада.

«Но комплексная позиция должна решаться, когда за нами стоит большая сила», – заключил Порошенко.

Напомним, президент России Путин заявил в Крыму, что общаться с украинским президентом бессмысленно, так как с ним «каши не сваришь», поскольку Порошенко не способен к содержательному диалогу.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.03.19

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