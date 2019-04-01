Правительство Крыма уверяет, что остановило строительство экологически опасной креветочной фермы в Поповке

На территории уникального пляжа в селе Попавка приостановлено строительство креветочной фермы, на которую жаловались местные жители, переживающие за уничтожение экологии в окрестностях озера Ойбурское и самого водоёма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил в воскресенье на встрече с жителями поселения Штормового, которому принадлежит территория, зампред крымского совмина Юрий Гоцанюк.

«Строительство запрещено два дня назад. Без мнения общественности окончательного решения принято не будет», – заверил Гоцанюк.

Между тем, по свидетельству депутата Госдумы Натальи Поклонской, в пятницу активное строительство продолжалось.

Гоцанюк пообещал также провести в понедельник вечером расширенное совещание с участием правительства, властей Сакского района и профильных министерств о законности строительства фермы.

«Завтра к концу дня будет принято окончательное решение», – цитирует вице-премьера РИА Новости.

Напомним, компания «Крым-Агро» решила построить в Западном Крыму первую в России креветочную ферму полного цикла. Для этого «Крым-Агро» стала участником свободной экономической зоны Крыма, что позволило ей взять в аренду землю между Черным морем и Ойбурским озером площадью 20 гектаров на льготных условиях.

Однако местные жители сочли, что реализация проекта идет вразрез с их интересами, а в конечном итоге лишит лучшего в западном Крыму пляжа и всерьез нарушит экологическую ситуацию в районе

Крымчане стали собирать подписи под обращением к главе Крыма Сергею Аксенову и министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину с просьбой вмешаться в ситуацию и остановить стройку, а заодно пожаловались бывшему крымскому прокурору Наталье Поклонской.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.04.19

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