Жители Поповки во главе с Поклонской восстали против уничтожения уникальных пляжей креветочными дельцами

В Западном Крыму, рядом с местом, где закрыли фестиваль «KaZантип», решили построить первую в России креветочную ферму полного цикла, однако местным жителям эта идея категорически не понравилась.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комплекс по выращиванию мальков креветки Эллас собираются возвести на двухкилометровой береговой территории с уникальными песчаными пляжами между п.Поповка и Штормовое (Сакский район).

Для этого компания «Крым-Агро», которой руководят выходцы из Дагестана, взяла в аренду землю между Черным морем и Ойбурским озером площадью 20 гектаров на правах участника свободной экономической зоны Крыма. Стоимость проекта около одного миллиарда рублей. На месте уже залили фундамент и возвели каркас для металлоконструкций.

По словам местных жителей, стройка идет ускоренными темпами. И это неудивительно. Ферму планируют открыть уже в мае 2019-го года.

«Инвесторы запланировали на текущий год реализацию первых 300 тонн продукции», – сообщил представитель компании «Крым-Агро» Александр Шубаев (являющийся также заместителем руководителя представительства Российско-Китайской Палаты по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией в СКФО и ЮФО), добавив, что на первом этапе будут выращивать около 18 миллионов мальков креветки в месяц, которые затем отправятся на доращивание в Раздольненский район, где у компании также есть производство – бывшее карповое хозяйство, и на другие российские предприятия.

Впрочем, радужным планам инвесторов могут помешать местные жители. Крымчане считают, что ферма отнимет у них «2 км чистейшего, лучшего в западном Крыму, пляжа», и «отравит море».

«Мы очень часто приезжали на этот пляж и любим его всей душой. Я плаваю далеко с ластами, всегда, если встречаются пакеты или мусор в море – выношу на берег и выбрасываю, как положено. Я люблю море и природу всей душой и мне очень обидно и больно, когда эту самую природу у меня забирают. Я переехала сюда из Санкт-Петербурга ради моря, а сейчас на моих глазах это море забирают, вырубают деревья», – пожаловалась Полина Корнюшкина.

Кроме того, люди считают, что все решили за них, но без них.

«Не было общественных слушаний, нет заключения экоэкспертизы, нет разрешительных документов (во всяком случае их никто не видел)», – рассказала РИА «Новый День» член Совета по морским млекопитающим Маргарита Малашкова.

При этом налицо многочисленные нарушения при строительстве. «Пока готовили площадку, выкорчёвывали краснокнижные растения, в том числе лох серебристый возле Ойбурского озера. По этому факту уже заведено уголовное дело», – сообщила эколог.

Отметим, что вырубку краснокнижных деревьев заметили и в общественной организации «Зеленый патруль», составляющей экологический рейтинг регионов по итогам каждого сезона. Этот факт оставил Крым на 59-й строчке, с которой республика не может сдвинуться уже год.

Ферма угрожает и самому озеру, ведь кормить креветок собираются рачками артемиями, которые живут в водоеме.

Кроме того, крымчан настораживает, что вода с фермы будет сливаться прямо в море, без очистки, «один раз в день». Об этом прямо заявил местный депутат Олег Павлов.

«В документации фермы нет информации о какой-либо системе очистки воды, а ведь при выращивании морских культур используют и гормоны роста, и антибиотики, и банально дезинфицирующие средства! Получается, все это будет выброшено в море возле пляжа, где купаются наши дети. Мы, конечно, понимаем, что это рабочие места, но есть вещи дороже любых зарплат!» – цитирует местную жительницу Марину Романюк ресурс «Снег.tv».

Жители и общественники Сакского района говорят, что неоднократно обращались в различные инстанции, но результата нет: «Отписывает наша администрация, что это благоустройство и развитие».

Накануне в село Поповка приезжала депутат Госдумы Наталья Поклонская. По итогам встречи она написала на своей странице в социальной сети: «Основными проблемными вопросами являются законность проведения конкурсных процедур, а также целесообразность выделения 20 гектаров пляжа под производство (которому при выходе на полную мощность потребовалось бы не более трёх), да и есть ещё ряд вопросов, по которым необходимо проведение соответствующей проверки. Поэтому в самое ближайшее время подготовлю депутатские запросы, которые обязательно опубликую».

«Поклонская уехала, а стройка продолжилась своим ходом», – отметила Малашкова.

При этом во время встречи депутат спросила у жителей: «Чтобы вы хотели построить здесь – рекреацию или ферму?».

Некоторые участники встречи высказались за аквапарк, но большинство вопрос Поклонской озадачил.

«Зачем что-либо строить на берегу?? Оставьте хоть этот пляж в покое!!! Пусть будет дикий нормальный пляж!! их мало осталось!!!» – пишут пользователи соцсетей.

«Как будто земля обязательно должна работать. Не ферма, так что-то другое», – вторят им другие.

У экологов есть свое предложение. «Мы считаем, что этим местам необходимо придать статус ООПТ (особо охраняемая природная территория). Только так есть шанс спасти уникальные пляжи, которые видны из космоса. Сейчас там санитарная зона. А еще в 2018 году по кадастру это были земли рекреации, потом втихую перевели под сельхоз», – рассказала Малашкова.

Между тем, жители подписывают петицию, адресованную главе Крыма Сергею Аксенову и министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину. За три дня она уже набрала более 5,5 тысяч подписей.

Саки, Галия Шакирова

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