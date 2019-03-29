Креветочные дельцы игнорируют Поклонскую вместе с Крымом, продолжая уничтожение уникального пляжа

Несмотря на заявления главы Крыма Сергея Аксёнова, визиты на место событий экс-прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской и республиканского вице-премьера Юрия Гоцанюка, а также обещания самих застройщиков, строительство креветочной фермы между посёлками Поповка и Штормовое (Сакский район) продолжается полным ходом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом убедилась сама Поклонская, решившая в пятницу, 29 марта, еще раз навестить жителей села Поповка.

«С удивлением обнаружила, что на стройку завезена новая строительная техника и материалы!!! Вдоль дороги прорыта траншея и подготовлены трубы для забора воды из моря и озера. При этом получив отказ от Росприроднадзора в реализации таких планов.

Для «порядка» на стройке установили вагончик со строителями. Вот такой ответ инвестора на поручение главы полуострова разобраться с законностью такого «инвестпроекта», – написала депутат на своей странице в соцсетях.

Напомним, что компания «Крым-Агро», которой руководят выходцы из Дагестана, решила построить в Западном Крыму первую в России креветочную ферму полного цикла. Для этого «Крым-Агро» стала участником свободной экономической зоны Крыма, что позволило ей взять в аренду землю между Черным морем и Ойбурским озером площадью 20 гектаров на льготных условиях. Однако местные жители сочли, что реализация проекта идет вразрез с их интересами, а в конечном итоге лишит лучшего в западном Крыму пляжа и всерьез нарушит экологическую ситуацию в районе.

Крымчане стали собирать подписи под обращением к главе Крыма Сергею Аксенову и министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину с просьбой вмешаться в ситуацию и остановить стройку, а заодно пожаловались бывшему крымскому прокурору Наталье Поклонской. На сегодняшний день петицию подписали почти 9 тысяч человек.

В минувший вторник депутат приехала в Поповку и встретилась с жителями, пообещав организовать проверки со стороны всех возможных структур – прокуратуры, Росприроднадзора, ФАС России и экологических инспекций.

Днем позже село посетил и вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк, который пообещал разобраться с вопросом «в течение недели» и заверил, что «на месте строительства работы пока не идут».

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «буквально в пятницу в СМИ будет уже окончательно опубликован вариант решения, что можно сделать и как органы власти будут на это реагировать» ( на момент написания этого материала его еще не было – прим. «НД»).

Между тем, в ближайший понедельник экоактивисты собираются передать все материалы по ситуации в Поповке главе думского комитета по экологии и защите окружающей среды Владимиру Бурматову.

«Он все материалы запросил. Он сейчас активное участие принимает в разбирательствах по строительству завода по розливу воды на Байкале и стройку признали полностью незаконной!», – рассказали «Новому Дню» экологи, добавив, что надеются на аналогичный результат и в данном случае.

Фото: ФБ Натальи Поклонской

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