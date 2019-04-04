Скабеева предложила себя в качестве ведущей дебатов между Порошенко и Зеленским на стадионе в Киеве

Российская телеведущая Ольга Скабеева официально обратилась к участникам президентской гонки на Украине Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому с предложением стать ведущей дебатов, которые должны пройти между кандидатами в Киеве на 70-тысячном центральном стадионе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она сообщила в телеграм-канале и подтвердила своё намерение в эфире новостей «Вести-24».

«Уважаемые кандидаты в президенты Украины, Петро Олексійович и Володимир Олександрович,– ответственно заявляю, что я, Ольга Скабеева, готова провести ваш предвыборный спарринг. Объективность и беспристрастность я гарантирую. Обещаю до 19 апреля пройти экспресс-курс по изучению української мови. До встречи в «Олимпийском». Стадион, так стадион! Думай...те!», – написала телеведущая, добавив: «Хто, якщо не я».

В комментарии для «Вести-24» Скабеева добавила, что на Украине не найти ведущего, который так или иначе не симпатизировал бы одному из кандидатов. Тогда как она, в этом смысле, идеальная нейтральная кандидатура.

Напомним, ранее Пётр Порошенко согласился на предложение Владимира Зеленского провести предвыборные дебаты на открытом футбольном стадионе в Киеве. Президент даже не против издевательского условия комика и шоумена пройти предварительный тест на алкогогольную и наркотическую зависимость.

Вместе с тем, эксперты склоняются к тому, что ЦИК Украины запретит оpen air дебаты, так как условия стадиона не предоставляют кандидатам равных возможностей.

Дело в том, что аудитория в поддержку Владимира Зеленского может оказаться численно намного больше, моложе и шумнее. А это, в свою очередь, будет влиять на мнение телезрителей у экранов.

Напомним, первый тур президентских выборов Порошенко прошёл, набрав 15,95% голосов, а Зеленский – 30,24%.

Симферополь, Валентин Карамазов

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