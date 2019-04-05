Ведущим дебатов Порошенко и Зеленского назначили крымского перебежчика

Ведущим дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского будет бывший крымский журналист, сбежавший от Крымской весны в Киев, активист Майдана Павел Казарин. Об этом сообщил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания изданию «Страна.ua».

При этом он высказал мнение, что дебаты будут сорваны. «Я думаю, это борьба слона с китом. Первый ищет смыслы, второй – зрелищ. Я думаю, они не договорятся», – отметил Аласания, добавив, что в конечном итоге «дебаты – в том задуманном, стадионном формате – будут сорваны».

Вместе с тем руководитель Национальной общественной телерадиокомпании в своем Facebook напомнил, что закон о выборах президента Украины определяет законным местом для дебатов студию НОТУ. Сами дебаты должны проводиться по правилам Общественного вещателя и с модератором Общественного вещателя, указал Аласания.

В настоящее время Казарин работает на украинском телеканале ICTV. Он также является обозревателем портала «Крым.Реалии» (издание признано в РФ иностранным агентом) и сотрудничает еще с рядом украинских изданий.

Стоит отметить, что его отец – преподаватель крымского университета, ученый-славист Владимир Казарин также сбежал в Киев. Казарин-старший до воссоединения Крыма с Россией возглавлял кафедру русского языка и литературы в Таврическом национального университета. После – эту же кафедру в составе КФУ. После своего скандального увольнения в 2015 году он объявился в Киеве с намерением «возродить» ТНУ на Украине.

Как сообщал «Новый День», накануне российская телеведущая Ольга Скабеева официально обратилась к Порошенко и Зеленскому с предложением стать ведущей дебатов, которые должны пройти между кандидатами в Киеве на 70-тысячном центральном стадионе.

Ранее Порошенко согласился на предложение Зеленского провести предвыборные дебаты на открытом футбольном стадионе в Киеве. Президент даже оказался не против издевательского условия комика пройти предварительный тест на алкогогольную и наркотическую зависимость.

Вместе с тем, эксперты склоняются к тому, что ЦИК Украины запретит оpen air дебаты, так как условия стадиона не предоставляют кандидатам равных возможностей. Дело в том, что аудитория в поддержку Владимира Зеленского может оказаться численно намного больше, моложе и шумнее. А это, в свою очередь, будет влиять на мнение телезрителей у экранов.

Напомним, в первом туре президентских выборов Порошенко набрал 15,95% голосов, а Зеленский – 30,24%. Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 05.04.19

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